El claro mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Alpine continúa mostrando señales positivas en el arranque de la temporada de la Fórmula 1, ya que marcha quinto en el Campeonato Mundial de Constructores con 16 puntos, de los cuales 15 fueron aportados por Pierre Gasly y uno por Franco Colapinto, gracias a su décimo puesto en China.

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En el Gran Premio de Japón, disputado en Suzuka, Gasly firmó una sólida séptima posición tras una intensa defensa frente a Max Verstappen, quien no logró superarlo pese a la presión constante.

Distinta fue la historia para Colapinto, que volvió a verse perjudicado por factores estratégicos. Tanto el argentino como su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, manifestaron su frustración por radio tras la intervención del Safety Car.

"Otra vez no tuvimos mucha suerte con el Safety Car. Ese primer bloque detrás de Lawson y Ocon nos costó en el momento clave", analizó Barlow. La respuesta del bonaerense fue contundente: "Sí, sólo hay que trabajar. No entiendo esto".

Tras la carrera el asesor ejecutivo del equipo Flavio Briatore hizo un balance positivo del fin de semana en Japón, aunque también marcó los puntos a mejorar.

"Fue otro fin de semana positivo, con un buen resultado que suma puntos al inicio de la temporada. Repetirlo en un circuito diferente como Suzuka confirma las mejoras que conseguimos en Shanghái y demuestra que estamos compitiendo con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente", destacó el italiano.

Sin embargo, también se refirió puntualmente a la situación de Colapinto: "El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos. El resultado del sábado condicionó su carrera y el objetivo es que se posicione mejor para pelear con más intensidad en las próximas fechas".

Por último, Briatore dejó en claro que el equipo no se conforma: "No nos quedaremos de brazos cruzados. Vamos a trabajar duro en Enstone para mejorar el rendimiento del coche y seguir dando las mismas oportunidades a ambos pilotos para sumar puntos".