Flavio Briatore felicitó a Franco Colapinto por su Road Show y palpitó el GP de Miami

Flavio Briatore, asesor de Alpine, elogió a Franco Colapinto y a los fanáticos argentinos que estuvieron presentes en el Road Show de Buenos Aires.

A través de una publicación en su Instagram, el italiano hizo llegar sus felicitaciones al piloto y a los argentinos.





"¡Que día para vos, Franco! Bravo Argentina y bravo Buenos Aires por su entusiasmada respuesta a un evento tan genial", escribió Briatore en el posteo.

Se estima que más de 500 mil personas asistieron al evento en el barrio de Palermo para ver al joven de 22 años girar a bordo del Lotus E20 de 2012.

"¡Te veo en Miami Franco, así me contás todo!", añadió Briatore. El Gran Premio de Miami marcará el regreso de la actividad en la Fórmula 1 el próximo 3 de mayo luego de un parón de un mes debido a la cancelación de las fechas de Arabia Saudita y Baréin.