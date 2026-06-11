Marcos Senesi reemplazará a Leo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lesión de Leonardo Balerdi abrió una serie de interrogantes sobre quién iba a ser su reemplazante en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Finalmente, ese lugar lo ocupará Marcos Senesi.

Luego de varios días de incertidumbre, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se decidió por citar al zaguero central recientemente llegado a Tottenham , pese a que otros nombres sonaban como fuertes candidatos .

Tras una gran temporada en Bournemouth, el entrerriano había estado en la prelista que el entrenador del combinado nacional conformó, pero entonces no llegó a la nómina definitiva.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL June 11, 2026

Ahora, debido al impedimento del ex Boca, el surgido en San Lorenzo tendrá la posibilidad de disputar por primera vez en su carrera la Copa del Mundo.

En las próximas horas, Senesi arribará a Kansas para sumarse al resto de la delegación y prepararse de cara a los compromisos que Argentina tendrá en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania.