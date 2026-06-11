Marcos Senesi reemplazará a Leo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Tras varios días de incertidumbre, Lionel Scaloni decidió que Marcos Senesi sea el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista oficial de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
La lesión de Leonardo Balerdi abrió una serie de interrogantes sobre quién iba a ser su reemplazante en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Finalmente, ese lugar lo ocupará Marcos Senesi.
Luego de varios días de incertidumbre, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se decidió por citar al zaguero central recientemente llegado a Tottenham, pese a que otros nombres sonaban como fuertes candidatos.
Tras una gran temporada en Bournemouth, el entrerriano había estado en la prelista que el entrenador del combinado nacional conformó, pero entonces no llegó a la nómina definitiva.
Ahora, debido al impedimento del ex Boca, el surgido en San Lorenzo tendrá la posibilidad de disputar por primera vez en su carrera la Copa del Mundo.
En las próximas horas, Senesi arribará a Kansas para sumarse al resto de la delegación y prepararse de cara a los compromisos que Argentina tendrá en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania.