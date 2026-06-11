Yael Falcón Pérez fue designado para su primer partido del Mundial 2026

El Mundial 2026 finalmente arrancará esta tarde y, de a poco, se van confirmando todos los detalles sobre la fase de grupos, entre ellos, el arbitraje.

En ese sentido, la FIFA dio a conocer hoy a los jueces que estarán entre el noveno y el duodécimo encuentro de la ronda inicial y Yael Falcón Pérez tuvo novedades.

Tanto es así que el juez de 38 años tendrá su debut absoluto en una Copa del Mundo el próximo domingo, cuando se haga cargo del duelo entre Suecia y Túnez, correspondiente al Grupo F.

Junto a él estarán los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, en tanto que el equipo será completado por los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 9, 10, 11 and 12 have been appointed. %uD83E%uDD1D — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Cabe recordar que este campeonato mundial marcó un récord para el referato argentino, que estará representado por tres colegiados por primera vez.

Justamente, los otros dos referís son Facundo Tello y Darío Herrera. El primero dirigirá el choque que tendrá como protagonistas a Canadá y Bosnia, por el Grupo B, mientras que el segundo todavía espera confirmación sobre su estreno.