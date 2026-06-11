La FIFA obligó a una selección a cambiar su camiseta titular por "un mensaje político"

La FIFA obligó a la selección de Haití a modificar de urgencia su camiseta titular para el Mundial 2026. El organismo exigió borrar la imagen de una histórica batalla independentista contra las tropas de Napoleón Bonaparte por considerarla un "mensaje político".

La indumentaria oficial del equipo caribeño incluía en la zona inferior una ilustración de la Batalla de Vértières, el combate de 1803 que marcó el camino de la liberación haitiana del yugo francés.

El detalle en la camiseta de la selección de Haití que debió ser quitada.

La respuesta de la marca de ropa tras la censura

Desde la empresa Saeta, fabricante de la ropa, confirmaron que acataron la polémica medida. Sin embargo, aclararon que la indumentaria fue pensada como un tributo a la historia del país y no con un fin político partidario.

La marca lamentó tener que retirar el diseño, que era el detalle más celebrado por los hinchas para el regreso de la selección a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. Por su parte, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial y se limitó a exigir el cambio a puertas adentro.

El grupo de Haití en el Mundial 2026

Haití vuelve a la máxima cita del fútbol e integra el Grupo C, una zona durísima donde competirá directamente contra Brasil, Escocia y Marruecos.

El debut de los caribeños será el sábado 13 de junio a las 22 (hora argentina) frente al seleccionado escocés, partido en el que ya deberán estrenar la nueva indumentaria sin los símbolos patrios censurados.