Ander Herrera se va de Boca tras una etapa marcada por las lesiones

Ander Herrera dejará de ser jugador de Boca. El mediocampista español ya negocia la rescisión de su contrato y pondrá fin a su etapa en el club seis meses antes del vencimiento de su vínculo.

La decisión se conoció en la antesala del inicio del ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Según trascendió, el Vasco no lo tiene entre sus planes para afrontar el segundo semestre del año y esa situación aceleró las conversaciones para una salida anticipada.

Se termina la etapa de Ander Herrera en Boca.

Desde Boca ya le comunicaron al futbolista el escenario que tendría en la nueva etapa deportiva y, a partir de ello, Herrera solicitó a su representante avanzar en una rescisión acordada entre las partes para cerrar su ciclo sin conflictos.

Las lesiones marcaron el paso de Herrera por Boca

El mediocampista llegó al club con el respaldo de una extensa trayectoria en el fútbol europeo, pero nunca pudo conseguir la continuidad esperada debido a distintos problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas durante largos períodos.

En total disputó 29 partidos con la camiseta de Boca y convirtió un gol. Cada vez que estuvo disponible mostró su experiencia y calidad técnica, aunque las lesiones terminaron condicionando su protagonismo dentro del equipo.

De esta manera, el español cerrará su etapa en el club tras dos temporadas en las que no logró consolidarse como una pieza estable dentro del plantel.

Arruabarrena prepara una profunda depuración

La salida de Herrera forma parte de una reestructuración más amplia que comenzará con la llegada de Arruabarrena. El nuevo entrenador ya definió una primera lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.

Entre los jugadores que quedarían al margen aparecen Lucas Janson, Agustín Martegani, Rey Domenech, Carlos Palacios, Ángel Romero, Juan Ramírez y Nicolás Orsini.

Con varias bajas en carpeta y la intención de renovar el plantel, Boca comenzará una nueva etapa con cambios importantes en busca de recuperar protagonismo durante la segunda mitad del año.