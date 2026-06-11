Sorpresa en la Selección: los dos jugadores que pueden quedarse con el lugar de Balerdi

La Selección Argentina atraviesa horas decisivas de cara al inicio del Mundial. Luego de la baja de Leonardo Balerdi, el entrenador Lionel Scaloni deberá definir quién ocupará el último lugar disponible en la nómina de 26 futbolistas que disputarán la máxima cita del fútbol.

Tras el amistoso ante Islandia, el técnico adelantó que todavía no tomó una determinación definitiva y explicó que necesitaba algunos días más para evaluar el estado físico del plantel antes de resolver el reemplazo.

"Capaz un día más me tomo para definirlo. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas", señaló el DT.

La intención del cuerpo técnico fue analizar la evolución de varios jugadores que llegaron con molestias físicas o que sumaron minutos recientemente, entre ellos Gonzalo Montiel, antes de tomar una decisión definitiva.

Guido Rodríguez, la alternativa para reforzar el mediocampo

Entre las opciones que maneja Scaloni aparece con fuerza Guido Rodríguez. El mediocampista, campeón de América y del mundo con la Selección, ya fue informado de que permanezca atento ante una posible convocatoria de último momento.

La principal ventaja del volante pasa por su perfil táctico. El entrenador considera que el plantel necesita un especialista en la recuperación y el equilibrio defensivo en la mitad de la cancha, una característica que actualmente no abunda dentro de la lista.

Aunque no forma parte de las convocatorias desde septiembre de 2024, Rodríguez mantiene la confianza del cuerpo técnico gracias a su experiencia en el ciclo y a su buen presente futbolístico. Durante el último semestre sumó continuidad en Valencia, donde disputó 17 encuentros y marcó cuatro goles.

La lesión de Balerdi también le permitiría a Scaloni reconfigurar el armado del plantel sin necesidad de reemplazar al defensor por otro jugador de la misma posición.

Agustín Giay, la apuesta de presente y futuro

La otra alternativa es Agustín Giay. El lateral surgido en San Lorenzo dejó una buena imagen en los amistosos previos al Mundial y recibió elogios del cuerpo técnico tras ganarse un lugar por encima de otros competidores en su puesto.

Su polifuncionalidad aparece como uno de los aspectos más valorados. Además de desempeñarse como lateral derecho, puede actuar como stopper en una línea de tres defensores, una variante que amplía las opciones tácticas para Scaloni.

Las posibilidades de Giay también estarán vinculadas a la evolución física de Montiel y Nahuel Molina, quienes vienen de recuperarse de lesiones recientes.

A sus 22 años, el futbolista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En Palmeiras logró consolidarse como titular y acumuló 26 partidos durante el semestre, con más de 1.800 minutos en cancha.

Mientras la Selección espera el comienzo del Mundial, todas las miradas están puestas en la decisión de Scaloni. Este jueves, finalmente, se conocerá quién ocupará el último boleto disponible rumbo a la gran cita.