Franco Colapinto se mostró ilusionado en la previa del GP de Barcelona: "Por primera vez este año..."

Franco Colapinto tendrá mejoras en su Alpine y se mostró ilusionado en la previa del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, un trazado muy conocido para la escudería francesa.

Montmeló supo ser el escenario en donde su equipo condujo extensas pruebas durante enero.

Así, el argentino celebró este detalle, además de mostrarse contento por la frecuencia de carreras que presenta el retorno a Europa: "Las carreras van a ser mucho más seguidas; volvemos a Barcelona trabajando para regresar más fuertes".

"Por primera vez este año estamos corriendo en un circuito donde tenemos mucho conocimiento con el A526 por los test que hicimos en enero", agregó el piloto.

"Los autos evolucionaron muchísimo desde entonces y será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hicimos en poco tiempo", cerró Colapinto.