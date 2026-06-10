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Mientras espera la llamada de Scaloni, Marcos Senesi fue presentado en Tottenham

Marcos Senesi fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Tottenham con un especial video.

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Marcos Senesi fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Tottenham, después de que el club inglés haya logrado la permanencia en la Premier League

En el video, Osvaldo Ardiles, argentino campeón del mundo y leyenda del club inglés, le dio la bienvenida.

El ex futbolista expresó: "Me encanta ver a un argentino en Inglaterra. Me pone orgulloso. Y cuando representa a los Spurs... es mejor todavía. Marcos, bienvenido".

"Defendé esta camiseta. Dejá todo, y siempre estaremos con vos. Ahora esto es tuyo también", agregó.

El defensor firmó su contrato con los Spurs hasta junio de 2030 después de haber quedado libre del Bournemouth, donde jugó 128 partidos en cuatro temporadas.

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