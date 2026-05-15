Marcos Senesi se despidió de Bournemouth y su futuro es una incógnita: "Me sentí como en casa..."

Luego de un ciclo con buenas sensaciones, Marcos Senesi dejará al Bournemouth y está listo para dar el salto a un equipo de renombre en la Premier League.

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La noticia fue anunciada hoy por el mismo club, que confirmó la no renovación de contrato y le agradeció al argentino por ser parte fundamental "en uno de los periodos más exitosos de la historia".

"Desde su llegada procedente del Feyenoord en 2022, el defensa central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club", expresó la institución a través de un comunicado.

Los Cherries también adelantaron que el zaguero central de 29 años será homenajeado tras el último partido de la temporada como local ante Manchester City, el cual tendrá lugar el próximo martes.

Por su parte, el futbolista que pelea por estar con la Selección Argentina en el Mundial 2026 aseguró que, desde su llegada, se sintió "como en casa".

"Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos cuatro años y agradezco el apoyo que los aficionados siempre me han brindado", comentó.

Además, añadió y cerró: "Bournemouth siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y recordaré mi etapa aquí con mucho cariño. Por ahora, aún quedan dos partidos importantes de la temporada y estoy deseando ver qué podemos lograr juntos".

After four brilliant seasons on the south coast, we can confirm that @senesimarcos will depart #afcb at the end of the season.



We'll celebrate Marcos' contribution to the club following the final home game of the season against Manchester City %u2764%uFE0F — AFC Bournemouth %uD83C%uDF52 (@afcbournemouth) May 15, 2026

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