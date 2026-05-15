Úbeda prepara tres cambios para el partido clave de Boca ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Se vienen días claves para Boca en la Copa Libertadores 2026. Las derrotas consecutivs ante Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil lo dejaron sin margen de error y el próximo martes se juegan buena parte de la clasificación a los octavos de final en la Bombonera. Y para ese partido ante los brasileños, Claudió Úbeda prepara tres modificaciones.

Dos de los cambios están prácticamente definidos. Uno será en el ataque: Adam Bareiro quedó descartado por el doble desgarro sufrido frente a Huracán y todo indica que su lugar será ocupado por Milton Giménez. De todos modos, Edinson Cavani ya trabaja nuevamente a la par del grupo y hará el intento de meterse, al menos, en la lista de convocados.

La otra variante estará en el lateral derecho. Marcelo Weigandt atraviesa un flojo presente futbolístico y su rendimiento viene siendo cuestionado tanto puertas adentro como por los hinchas. Ante ese panorama, Malcom Braida se quedará con el puesto de no haber imprevistos.

El puesto que está en duda es el de Santiago Ascacíbar, expulsado ante los ecuatorianos. Al respecto, la principal novedad pasa por el regreso de Ander Herrera, recuperado del desgarro grado II en el isquiotibial izquierdo que había sufrido durante la entrada en calor previa al partido con Defensa y Justicia, por lo que aparece hoy como el principal candidato para ocupar ese lugar.

Otra posibilidad que evalúa Úbeda es el ingreso de Tomás Belmonte, una variante más natural para sostener el equilibrio en la mitad de la cancha, aunque con características distintas a las de Ascacíbar. Y la tercera opción es Exequiel Zeballos, apuesta que modificaría decididamente la estructura del equipo.

De decantarse por el "Changuito", Boca podría pasar a un esquema mucho más ofensivo, cercano a un 4-3-3 o incluso a un 4-4-2 flexible, con Zeballos recostado sobre la izquierda y Tomás Aranda moviéndose desde la derecha hacia el centro, un rol similar al que supo ocupar Carlos Palacios en el tramo final del año pasado.



