Edinson Cavani recibió el alta médica: ¿Juega contra Cruzeiro?

Edinson Cavani acelera su recuperación y, tras una participación en el entrenamiento del último lunes, apunta a volver a ser parte de una lista de convocados de Boca para el crucial partido por la Copa Libertadores ante Cruzeiro en La Bombonera luego de una larga ausencia. Ya tiene el alta médica y hay optimismo.

Solo dos son los partidos que disputó el uruguayo en lo que va del año, al perderse el inicio de la temporada por una lumbalgia.

Sumó 25 minutos en el empate con Platense y solo arrancó de titular ante Racing, clásico que también finalizó 0-0 y en el que fue reemplazado a falta de diez minutos del final.

Desde ese día, 20 de febrero, no volvió a estar presente dentro del campo de juego ya que sufrió una hernia de disco.

Si bien desde el cuerpo técnico creen que es difícil que el delantero de 39 años pueda llegar en condiciones para el encuentro contra Cruzeiro, la lesión de Adam Bareiro podría darle la oportunidad a Cavani.