Polémica: Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River

En medio del enojo de los hinchas de River, Maximiliano Salas recurrió a sus redes sociales para realizar un descargo y desmintió haberle lanzando un pelotazo a la tribuna tras el agónico gol de Juan Fernando Quintero a San Lorenzo.

"Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. ¡Nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna", escribió el jugador en una historia de Instagram.

Horas después del pase del Millonario a cuartos de final, las redes sociales se hicieron eco de un video.

El mismo muestra como, en medio de los festejos por el tanto del colombiano que puso el 2-2, la pelota posada en uno de los conos que sustituyen a los alcanzapelotas fue pateada por el atacante.

Si bien el balón impactó en una pared y no golpeó a nadie, cayó cerca de una de las gradas del Monumental y esto derivó en que varios hinchas estallaran de bronca contra el futbolista.