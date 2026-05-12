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FUERTE DESCARGO

Polémica: Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River

Luego de que se viralizara el video donde se ve que pateó un balón que casi llega a la tribuna, Maxi Salas hizo un descargo en sus redes sociales.

 En medio del enojo de los hinchas de River, Maximiliano Salas recurrió a sus redes sociales para realizar un descargo y desmintió haberle lanzando un pelotazo a la tribuna tras el agónico gol de Juan Fernando Quintero a San Lorenzo.

"Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. ¡Nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna", escribió el jugador en una historia de Instagram.

Polémica: Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River

Horas después del pase del Millonario a cuartos de final, las redes sociales se hicieron eco de un video.

El mismo muestra como, en medio de los festejos por el tanto del colombiano que puso el 2-2, la pelota posada en uno de los conos que sustituyen a los alcanzapelotas fue pateada por el atacante.

Si bien el balón impactó en una pared y no golpeó a nadie, cayó cerca de una de las gradas del Monumental y esto derivó en que varios hinchas estallaran de bronca contra el futbolista.

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