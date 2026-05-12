Arde el Real Madrid: Florentino Pérez llamó a elecciones

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, rompió su silencio tras el escándalo que vivió el Merengue y el mal momento deportivo, y sus palabras rompieron con todos los esquemas. El empresario compareció esta tarde ante los medios tras la reunión de Junta Directiva y anunció el inicio del proceso electoral para renovar la CD, en la que, obviamente, será candidato nuevamente.

Después habló también de su estado de salud, a lo que apuntó que"algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta." y agregó: "que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid".

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"Le he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones a la junta directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", declaró Florentino y cerró con las especulaciones que indicaban que el mandamás podría renunciar a su cargo.

Pero Florentino no terminó allí su discurso sino que también reconoció la temporada sin títulos (algo inédito en la historia de la Casa Blanca) pero la puso en perspectiva: "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol".

Por otra parte, ahondó respecto a los rumores sobre su salud: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa. Mi salud es perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico. Si yo fuese, ¿no hubiera salido en todos los sitios del mundo?" . Y añadió que "se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí".

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Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Florentino sacó el teléfono celular en plena rueda de prensa y leyó en voz alta un titular del diario 'ABC' que aseguraba que había dicho "estoy muy cansado" antes de entrar a la Junta Directiva. "¿Usted cree que antes de entrar yo digo esto?", preguntó y, al mismo tiempo, buscó con la mirada al periodista firmante. "David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto temprano por la mañana y me acuesto el último. Trabajo como un animal", sentenció el presidente del Real.

"Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid", desafió.

Asimismo, también fue directo con el rol de la prensa en la vida del club: "Yo me presenté en el Real Madrid para que mandasen sus socios. Los periodistas creen que dicen una cosa y la gente les cree. La gente me cree a mí".

El presidente fue claro sobre por qué decidió salir a hablar: "Tengo que salir a parar esto. No puedo admitir que haya gente en los medios que se haya apoderado de la situación. Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos. ¿Cómo va a ser el caos?", destacó.

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En tanto, Florentino cerró con una reivindicación del Real Madrid como institución y un último golpe a sus críticos: "El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Es un bien de todos." Y sobre quienes aspiran a disputarle la presidencia no mostró ningún temor: "Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten", lanzó.