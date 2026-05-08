Las tremendas respuestas de la pareja de Valverde ante los ataques de los fanáticos del Real Madrid tras la pelea con Tchoumeni

A menos de 48 horas para el inicio del clásico ante Barcelona por LaLiga, que podría derivar en un nuevo título para el Blaugrana, justo en el cruce con su máximo rival, el Real Madrid vive días caóticos.

Es que uno de los estandartes del equipo y muchas veces su capitán, Federico Valverde protagonizó una tremenda pelea con su compañero Aurelien Tchoumeni, que culminó con el futbolista uruguayo hospitalizado por una herida en la cabeza después de haber sufrido una contusión. Además, ambos jugadores deberán afrontar una severa sanción económica.

Tras el incidente, Mina Bonino, la pareja del volante Charrúa, publicó un picante mensaje para defenderlo. "Se golpeó la cabeza; tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre? Acá no la van a ver", expresó la a argentina, que horas antes, había compartido una historia de Instagram donde se ve a Valverde junto a la periodista y la hija de ambos.

%uD83D%uDCF2 Mina Bonino, esposa de Fede Valverde, en Instagram:



"Se golpeó la cabeza, tiene una gorra"



"Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer?"



"¿Quieren ver... pic.twitter.com/c9j65sDgET May 8, 2026

Tras esa primera publicación, Mia recibió cientos de comentarios negativos, debido a que muchos usuarios entendieron que el uruguayo se había puesto una gorra para tratar de esconder las consecuencias de su pelea. Cuestión que enardeció a Bonino, quien redobló la apuesta y cerró: "Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz".

Dentro de todo este lío, el Merengue se ha pronunciado respecto al estado fisíco del uruguayo: "Se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Federico se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico". Por ende, se perderá el clásico ante el Blaugrana, que podría coronar al histórico rival.

Escándalo en la Premier League: Bournemouth investiga al futbolista Álex Jiménez por un supuesto chat con una menor de edad

LA DURÍSIMA SANCIÓN A VALVERDE Y TCHOUMENI

Este viernes, a través de un comunicado oficial, la institución informó que tanto el uruguayo como el francés deberán pagar una multa de 500 mil euros, una cifra muy contundente e inédita para este tipo de situaciones.

El castigo llegó luego de que ambos futbolistas comparecieran ante el instructor del expediente disciplinario. Durante la audiencia, los protagonistas reconocieron el encontronazo, manifestaron su arrepentimiento y le ofrecieron disculpas tanto al plantel como el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa y, también, a los hinchas.