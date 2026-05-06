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ESCÁNDALO

Sigue la polémica en el Real Madrid: Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni casi se van a las piñas

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni habrían protagonizado una acalorada discusión en la práctica del Real Madrid.

Las crisis internas en el plantel del Real Madrid están al rojo vivo y este miércoles salió a la luz una nueva pelea entre dos jugadores.

Luego de que trascendiera el fuerte cruce entre Kylian Mbappé y un asistente de Álvaro Arbeloa, también se conoció que Antonio Rudiger le habría dado una cachetada a Álvaro Carreras en medio de una discusión en el vestuario. Ahora, los protagonistas fueron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Según revelaron medios españoles, a una fuerte falta en la práctica en el entrenamiento le siguió un acalorado intercambio que casi termina a las trompadas entre el uruguayo y el francés. 

Los dos jugadores se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que siguió en el vestuario.

Todos estos conflictos llegan en un momento delicado, ya que el Real Madrid visitará a Barcelona en Camp Nou en el Clásico, donde el conjunto Culé, en caso de empatar o ganar, se asegurará el título de La Liga y le podrá dar la vuelta en la cara al Merengue.

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