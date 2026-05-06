Sin varios titulares, los convocados de River para visitar a Carabobo por Copa Sudamericana

En el marco de la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamerican, River visita a Carabobo en búsqueda de una nueva victoria que le permita encaminar la clasificación a los octavos de final.

Luego de la práctica de este miércoles, Eduardo Coudet dio la lista con los jugadores que viajarán a Venezuela y la misma cuenta con novedades respecto a la ausencia de varios futbolistas titulares.

Es que, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Tomás Galván y Aníbal Moreno no forman parte de la nómina debido a que se quedarán en Buenos Aires entrenando de cara al clásico del próximo domingo frente a San Lorenzo en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura.

Además de esto, tanto Paulo Díaz, desgarrado, como Tobías Ramírez, quien sufre una sinovitis en la rodilla derecha, tampoco forman parte de la lista, por lo que fueron incluidos los defensores de la Reserva, Ulises Giménez y Facundo González.

Otra de las novedades es la convocatoria de Kevin Castaño. El volante colombiano no juega desde el 14 de abril, justamente ante Carabobo, y desde allí no volvió a ser citado por el entrenador.