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BUENAS Y MALAS

Sebastián Báez ganó un duro partido en el Masters 1000 de Roma y avanzó a segunda ronda: jornada irregular para los argentinos

Sebastián Báez venció a Brooksby y enfrentará a Bublik. Ugo Carabelli y Trungelliti quedaron eliminados en una jornada complicada en el Masters 1000 de de Roma.

Juan Riera
Juan Riera

Sebastián Báez arrancó con el pie derecho en el Masters 1000 de Roma, y le dio una buena noticia al tenis argentino en una jornada adversa, marcada por las derrotas de Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

El bonaerense, que busca recuperar regularidad para volver al top 50 del ranking ATP, superó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-3 y 7-6 en un partido que se extendió durante una hora y 42 minutos. Con este triunfo, Báez avanzó a la segunda ronda del torneo italiano.

Báez gana y va por un desafío exigente

En la próxima instancia, Sebastián Báez tendrá un cruce de alto voltaje ante el kazajo Aleksandr Bublik, noveno preclasificado. Si bien es uno de los jugadores más talentosos del circuito, su rendimiento en polvo de ladrillo suele ser irregular, lo que abre una oportunidad para el argentino.

Derrotas argentinas en Roma

No fue una jornada positiva para el resto de los representantes nacionales. Camilo Ugo Carabelli cayó en un duro encuentro frente a Aleksandr Shevchenko por 6-3, 4-6 y 7-6(5), en casi tres horas de juego. De esta manera, sumó su segunda derrota consecutiva tras la caída en el Masters de Madrid ante Flavio Cobolli.

Por su parte, Marco Trungelliti protagonizó una de las derrotas más dolorosas del día. Luego de ganar el primer set por 6-0, no pudo sostener el nivel y terminó perdiendo frente al estadounidense Zachary Svajda por 0-6, 6-4 y 7-6(4).

Comesaña cierra la jornada argentina

El último argentino en salir a la cancha este miércoles es Francisco Comesaña, quien accedió al cuadro principal desde la clasificación. Su rival será el experimentado alemán Jan-Lennard Struff, finalista de este torneo en 2023.

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