Festeja España: Luis de la Fuente aseguró que Lamine Yamal irá al Mundial 2026

Luis de la Fuente dejó definiciones contundentes sobre el futuro del equipo y despejó dudas de cara al Mundial 2026 de la FIFA. Durante la presentación de su libro, aseguró que Lamine Yamal será parte del plantel que competirá en Estados Unidos, México y Canadá, y lo proyectó como uno de los pilares del nuevo ciclo.

"Van a estar, si Dios quiere", afirmó De la Fuente en referencia tanto a Yamal como a Nico Williams, dejando en claro que ambos integran el núcleo central de la planificación hacia 2026. La apuesta del DT apunta a consolidar una nueva generación que ya empieza a ganar protagonismo en el seleccionado.

Distinto es el panorama de otros nombres importantes. Sobre Gavi, valoró su recuperación tras la lesión y el nivel que viene mostrando, aunque evitó asegurar su presencia en el corto plazo. En tanto, la situación de Dani Carvajal dependerá exclusivamente de su evolución física, más allá de su experiencia y liderazgo dentro del grupo.

Más allá de los nombres propios, el técnico también dejó en claro su filosofía de trabajo: prioriza el aspecto humano dentro del plantel. "Prefiero un buen compañero a otro con más talento si no lo es", sostuvo, marcando una línea de conducción basada en lo colectivo.

Con los títulos recientes en la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, España inicia un nuevo proceso con bases firmes, apostando al talento joven liderado por Yamal sin descuidar la experiencia y el equilibrio del grupo.