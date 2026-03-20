El DT de España le respondió a Alejandro Domínguez por la suspensión de la Finalissima: "Todos sabían..."

La Finalissima quedó atrás y tanto la Selección Argentina como España ya piensan en los amistosos que afrontarán en la fecha FIFA de marzo.

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Sin embargo, las repercusiones de la cancelación del evento continúan y el tema se reavivó con las declaraciones que el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, realizó ayer.

En el marco del sorteo de las copas internacionales que tuvo lugar en Paraguay, el mandatario del ente sudamericano chicaneó a la Furia por no presentarse.

"Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde. Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron", tiró.

Consultado al respecto, el DT del combinado ibérico, Luis de la Fuente, recogió el guante y afirmó que su intención siempre fue la de disputar el encuentro con la Albiceleste.

"Todos sabían mi disposición respecto a la Finalissima. Quería jugarla por lo que significa una final, un título más, por muchos otros motivos", resaltó.

En la misma línea, el entrenador de la vigente campeona de Europa defendió el trabajo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

%uD83C%uDF99%uFE0F "Desde el primer momento hemos querido jugar la Finalissima".



%u27A1%uFE0F "Aprovecho para felicitar a la @rfef por el trabajazo que ha hecho para disputar este partido por todos los medios y los que vamos a jugar finalmente".



%uD83D%uDDE3%uFE0F Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/dzlVcW2pLS — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 20, 2026

"Al igual que yo, la RFEF quería jugar el partido y aprovecho este lugar para agradecerle a la misma por el trabajazo que ha hecho para intentar, por todos los medios, jugar este partido y después poder jugar a Serbia y Egipto", subrayó.

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Finalmente, España se medirá contra el conjunto balcánico el viernes 27 de marzo, mientras que el 31 chocará contra el seleccionado africano.