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Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España

Finalmente la Selección Argentina y España decidieron suspender la Finalissima, tras varios días de negociación en la que La Furia ofreció el Bernabéu como sede y la Albiceleste el Monumental tras la imposibilidad de jugarlo en el Lusail Stadium de Qatar.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección Argentina y España definieron que no se juegue la Finalissima el próximo 27 de marzo, que en principio se iba a disputar en el Lusail Stadium de Qatar pero que se canceló esa opción debido al conflicto en el Medio Oriente.

Desde España, de forma unilateral y con el guiño de la UEFA, propusieron el Santiago Bernabéu, la cancha del Real Madrid, como alternativa a pesar que el duelo debe realizarse en un país neutral por reglamento.

Tanto Claudio "Chiqui" Tapia como Lionel Scaloni e inclusive la Conmebol consideraron una falta de respuesto y ofrecieron la oportunidad de realizarlo en el Monumental, el estadio de River Plate, como una especie de chicana.

"Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia", reza parte del texto que difundió la UEFA para explicar la cancelación del duelo entre la campeona de Europa y la de América.

"La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó. La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada. Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada", explicó.

España no aceptó el cambio de fecha

España no aceptó el cambio de fecha para la Finalissima, debido a que la mayoría de los convocados por el DT Luis De la Fuente son de Barcelona y Atlético de Madrid, que el sábado 4 de abril deben jugar un partido clave por La Liga española. 

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