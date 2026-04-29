Pese a que terminó mejor, Racing empató ante Caracas por la Copa Sudamericana y sigue en crisis
Por la fecha 3, Racing igualó como visitante frente a Caracas, no pudo reencontrarse con la victoria y se complicó en el Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.
Por la fecha 3, Racing empató 1-1 como visitante frente a Caracas y no logró acomodarse en el Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cómo está Julián Álvarez? Qué dijo Diego Simeone sobre la lesión de la Araña
Como le viene sucediendo últimamente, la Academia se quedó sin festejar, pese a que hoy hizo algún que otro mérito para eso.
De hecho, la actitud que Gustavo Costas pidió hace algunas semanas se vio durante el primer tiempo, donde su equipo dominó, aunque le faltó bastante fútbol.
Sin embargo, cuando parecía que la parte inicial iba a terminar sin emociones y tras el penal que Gabriel Rojas desperdició a los 23', Baltasar Rodríguez se iluminó, tiró un centro al corazón del área y el pibe Tomás Pérez puso el 1-0.
Con ese envión, parecía que el conjunto de Avellaneda iba a poder salir al complemento con un semblante de mayor tranquilidad. No obstante, recibió un golpazo antes del minuto, cuando Jesús Yendis se mandó a la aventura, nadie lo tomó y configuró el 1-1 parcial.
A partir de allí, hubo un tramo en el que, sin tantas situaciones, ambos apostaron por el palo a palo, hasta que vinieron los cambios.
Gracias a las modificaciones, la visita se adueñó de la posesión y asfixió a su rival en el tramo final, aunque no pudo torcer la historia.
Racing sigue en crisis, ahora quedó tercero en su zona y acumula cinco compromisos sin sumar de a tres. Por ahora, no hay luz al final del túnel.
El mensaje esperanzador de Julián Álvarez que ilusiona al Atlético de Madrid: "Vamos a..."
Casi gol en contra de Caracas
Racing desperdició un penal
Gol de Racing
Gol de Caracas