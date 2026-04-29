Pese a que terminó mejor, Racing empató ante Caracas por la Copa Sudamericana y sigue en crisis

Por la fecha 3, Racing empató 1-1 como visitante frente a Caracas y no logró acomodarse en el Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

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Como le viene sucediendo últimamente, la Academia se quedó sin festejar, pese a que hoy hizo algún que otro mérito para eso.

De hecho, la actitud que Gustavo Costas pidió hace algunas semanas se vio durante el primer tiempo, donde su equipo dominó, aunque le faltó bastante fútbol.

Sin embargo, cuando parecía que la parte inicial iba a terminar sin emociones y tras el penal que Gabriel Rojas desperdició a los 23', Baltasar Rodríguez se iluminó, tiró un centro al corazón del área y el pibe Tomás Pérez puso el 1-0.

Con ese envión, parecía que el conjunto de Avellaneda iba a poder salir al complemento con un semblante de mayor tranquilidad. No obstante, recibió un golpazo antes del minuto, cuando Jesús Yendis se mandó a la aventura, nadie lo tomó y configuró el 1-1 parcial.

A partir de allí, hubo un tramo en el que, sin tantas situaciones, ambos apostaron por el palo a palo, hasta que vinieron los cambios.

Gracias a las modificaciones, la visita se adueñó de la posesión y asfixió a su rival en el tramo final, aunque no pudo torcer la historia.

Racing sigue en crisis, ahora quedó tercero en su zona y acumula cinco compromisos sin sumar de a tres. Por ahora, no hay luz al final del túnel.

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Casi gol en contra de Caracas

¡SON COMPAÑEROS, MUCHACHOS!



Jesús Quintero le dio un pelotazo Irving Gudiño ahí donde más duele.



Caracas y Racing igualan 0-0 en el comienzo del partido.



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Racing desperdició un penal

¡LUIS MAGO NO LLEGÓ CON LA CABEZA Y LA PELOTA LE PEGÓ EN LA MANO! ¡HAY PENAL PARA RACING!



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¡BENÍTEZ LE ATAJÓ EL PENAL A ROJAS!



El arquero de Caracas le contuvo el disparo al lateral izquierdo de Racing.



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Gol de Racing

¡GOOOL DE RACING!



Tras el centro de Baltasar Rodríguez, Tomás Pérez ganó de cabeza y convirtió el 1-0 ante Caracas en Venezuela



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Gol de Caracas

¡QUÉ GOLAZO DE CARACAS!



En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing.



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