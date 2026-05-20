Con ausentes y un regreso inesperado: la lista de convocados de Racing para jugar ante Caracas y seguir vivo en la Copa Sudamericana

Mañana por la noche, Racing recibirá a Caracas en un partido en el que solamente le sirve ganar para no quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

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En ese contexto, el DT de la Academia, Gustavo Costas, dio a conocer hoy la lista de convocados para afrontar el duelo ante el conjunto venezolano, correspondiente a la fecha 5 del Grupo E.

La principal novedad pasa por la inclusión de Damián Pizarro, que tiene grandes chances de irse cuando termine el semestre. Por eso, la decisión generó algo de sorpresa.

Además, el conjunto de Avellaneda no podrá contar con Ezequiel Cannavo, que se recupera de un desgarro y tampoco con Santiago Solari, que terminó lesionado el choque frente a Rosario Central por el Torneo Apertura.

%uD83D%uDCCB Estos son los convocados por Gustavo Costas para recibir mañana a Caracas en el Cilindro. pic.twitter.com/PacP5hf3Sp — Racing Club (@RacingClub) May 20, 2026

Cabe destacar que, con la victoria de Botafogo, Racing necesita el triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los 16avos de final. De lo contrario, quedará fuera de juego.

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Racing recibe a Caracas por la Copa Sudamericana: probable formación

Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández o Matko Miljevic y Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez.