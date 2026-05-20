El tremendo festejo del Dibu Martínez luego de ser campeón de la Europa League con el Aston Villa
Con un golazo de Emi Buendía, el Aston Villa de Dibu Martínez aplastó al Friburgo y se consagró campeón de la Europa League.
Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras golear 3 a 0 al Friburgo.
El conjunto inglés obtuvo un nuevo título internacional y fue el primero de Emiliano Martínez en el club.
Una vez finalizado el partido, el arquero argentino se tiró al pasto y comenzó a golpearlo con ambas manos. Luego se levantó, gritó desaforadamente y se puso a llorar.
Minutos más tarde, el Dibu se acercó a una de las tribunas para festejar con los hinchas que viajaron a Turquía para la final. Sin embargo, debió ser separado debido a que los fanáticos no querían soltarlo.
Cuando logró salir, continuó con los festejos con sus compañeros hasta que levantó a Emiliano Buendía, autor de uno de los goles del partido, y lo subió a sus hombros junto a una bandera argentina. Luego, hizo lo mismo con su director técnico, Unai Emery.