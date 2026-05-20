El tremendo festejo del Dibu Martínez luego de ser campeón de la Europa League con el Aston Villa

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras golear 3 a 0 al Friburgo.

El conjunto inglés obtuvo un nuevo título internacional y fue el primero de Emiliano Martínez en el club.

Una vez finalizado el partido, el arquero argentino se tiró al pasto y comenzó a golpearlo con ambas manos. Luego se levantó, gritó desaforadamente y se puso a llorar.

Minutos más tarde, el Dibu se acercó a una de las tribunas para festejar con los hinchas que viajaron a Turquía para la final. Sin embargo, debió ser separado debido a que los fanáticos no querían soltarlo.

Cuando logró salir, continuó con los festejos con sus compañeros hasta que levantó a Emiliano Buendía, autor de uno de los goles del partido, y lo subió a sus hombros junto a una bandera argentina. Luego, hizo lo mismo con su director técnico, Unai Emery.

¿FOTO CON EL TROFEO DE LA #EUROPALEAGUE? Si, si, muy lindo pero... ¡Dibu Martínez siendo Dibu Martínez no puede faltar!



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¡LA FIESTA LA MANEJAN LOS ARGENTINOS! Emi Buendía sobre los hombros de Dibu Martínez... ¡LOS FESTEJOS DE ASTON VILLA!



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