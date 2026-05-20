River y Belgrano agotaron todas las entradas para la gran final del Torneo Apertura 2026

Ni el resultado, ni el desarrollo se saben con anticipación, aunque River y Belgrano de Córdoba ya tienen una certeza para la final del Torneo Apertura 2026: será a cancha llena.

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Tanto es así que, y en línea con lo que había sucedido con la preventa en las últimas horas , los hinchas del Millonario y el Pirata agotaron todas las entradas disponibles y el domingo habrá aproximadamente 57 mil personas presentes en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con un total de 25 mil tickets por lado, los simpatizantes de la Banda ocuparán la popular Willington y la platea Ardiles, mientras que los seguidores del elenco cordobés harán lo propio con la popular Artime y la platea Gasparini.

Cabe recordar que para el operativo de seguridad se desplegarán más de 1000 efectivos entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura.

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El encuentro decisivo entre River y Belgrano comenzará el domingo a las 15:30 y contará con el arbitraje en campo de Yael Falcón Pérez, en tanto que Leandro Rey Hilfer estará en el VAR.