La Conmebol difundió los audios del VAR de la polémica entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Si hay una manera de despejar dudas, o agrandar la polémica, es tener la prueba de lo que pasó. Por eso, la Conmebol difundió los audios del VAR en el partido entre Boca y Cruzeiro de Brasil, que este martes igualaron 1-1 en la Copa Libertadores 2026, y que tuvo un final cargado de polémica y protestas.

La primera de las polémicas se dio a los 90 minutos, cuando el VAR decidió anular un gol del uruguayo Miguel Merentiel por una supuesta mano previa del mediocampista Milton Delgado.

En la explicación del VAR, se detalla que Delgado "bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable".

El audio del VAR sobre el gol anulado a Merentiel por mano de Milton Delgado:

La otra jugada que generó un enorme revuelo se dio sobre el final del encuentro, cuando todo Boca reclamó una mano dentro del área del mediocampista argentino del Cruzeiro, Lucas Romero, aunque el árbitro ni siquiera fue llamado para revisar dicha jugada.

Según lo difundido por el ente madre del fútbol sudamericano, la mano de Romero no era sancionable porque "está en posición natural" e incluso se remarca que quería "quitar su brazo". "La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural", se aclara.

El audio del VAR sobre el penal no cobrado que todo Boca protestó:







