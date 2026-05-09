La Conmebol confirmó que la final de la Copa Libertadores 2026 será en el Estadio Centenario de Montevideo

Ahora sí, se terminó la incognita. Luego de que Conmebol confirmara que Montevideo sería la sede de la final de la Copa Libertadores 2026, el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, oficializó hoy que el escenario elegido será el Estadio Centenario, en la capital uruguaya.

A través de sus redes sociales, el presidente de la entidad confirmó la noticia, al mismo tiempo en que aseguró que una comitiva ya visitó el estadio y comenzó los preparativos para el evento, que se llevará adelante en noviembre del corriente año.

Domínguez compartió imágenes de una recorrida realizada por autoridades de la Confederación en el escenario elegido. Además, publicó un mensaje en Instagram para ratificar la noticia. "Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 en Montevideo. Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna", aseguró en X.

¡Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 en Montevideo! Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. ¡Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/Lh2VRiH8oP May 8, 2026

De esta manera, el Estadio Centenario volverá a ser protagonista de una final de Copa Libertadores después de cinco años. La última vez que recibió el partido decisivo fue el 27 de noviembre de 2021, cuando Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en tiempo suplementario. En total, el emblemático estadio de Montevideo fue sede de 21 finales del torneo, una marca que lo consolida como uno de los escenarios más tradicionales e importantes de la historia del fútbol sudamericano.



