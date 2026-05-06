Boca, obligado: qué necesita para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores

De ser todo color de rosas a encontrarse en una situación en la que ya no tiene margen de error. Así quedó Boca en la Copa Libertadores 2026 luego de la derrota de anoche ante Barcelona de Guayaquil por 2-0, por lo que los dos partidos que le restan en el grupo son vitales para lograr la clasificación a los octavos de final.

Primero, el equipo de Claudio Úbeda estará pendiente a lo que ocurra entre Cruzeiro y Universidad Católica en Chile el miércoles desde las 23, para saber que necesitará en los dos compromisos finales para clasificar a octavos de final.

Por lo pronto y antes de ese partido, hay tres equipos con la misma cantidad de puntos: por el nuevo criterio de desempate, los chilenos lideran con seis unidades (+1 de diferencia de gol), mientras que el Xeneize está segundo (+2) y los brasileños por detrás (+1). El elenco de Guayaquil cierra la tabla con tres.

Lo cierto es que los dos triunfos en las primeras jornadas fueron insuficientes y, tras perder dos duelos seguidos, Boca necesita ganar los dos partidos que quedan para clasificar a la siguiente etapa si estar pendiente de otros resultados.

Si se impone en los dos encuentros, tiene un pie adentro de la próxima ronda pero, si no es así, deberá mirar de reojo al resto de los clubes con los que comparte el Grupo D para intentar quedar entre los dos primeros y clasificarse a octavos de final. Lo positivo en ese sentido es que ambos encuentros los disputará en La Bombonera, estadio donde no pierde por Copa Libertadores desde diciembre del 2020.