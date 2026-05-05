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Atención, Boca: los jugadores que deben cuidarse de las amarillas frente a Barcelona de Guayaquil

Esta noche, en el duelo ante Barcelona de Guayaquil por la fecha 4 del Grupo D, algunos futbolistas de Boca tendrán que procurar no ser amonestados para no perderse el próximo partido de la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

Por la fecha 4, Boca visitará esta noche a Barcelona de Guayaquil en busca de una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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Sin Adam Bareiro, que fue expulsado frente a Cruzeiro, Claudio Úbeda ya tiene definido el once que jugará frente a los Canarios. No obstante, hay algunos futbolistas que deberán tener mucho cuidado con las amonestaciones.

Tanto es así que Lautaro Blanco y Leandro Paredes llegan al límite de amarilla y, de recibir una más esta noche, se perderán el duelo del próximo 19 de mayo contra el conjunto brasileño.

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El lateral izquierdo fue castigado por dos duras faltas ante Universidad Católica y también en el Estadio Mineirão; lo propio le sucedió al volante con dos tarjetas tempraneras.

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Cabe recordar que, una vez que finalice la fase de grupos, todas las amonestaciones se limpiarán de cara a los octavos de final.

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