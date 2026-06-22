Tuvo revancha: el doblete de Messi tras fallar el penal contra Austria

Lionel Messi vivió en cuestión de minutos la síntesis de su carrera: el error, la persistencia y la revancha. Ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, falló un penal a los 9 minutos y se sacó la mueca con un golazo a los 38 que abrió el marcador. No conforme, selló el 2-0 en el último minuto para cerrar una actuación histórica.

El penal llegó tras una falta sobre Lautaro Martínez dentro del área, con extensa revisión del VAR. Messi encaró al arquero Alexander Schlager, que lo esperó y le adivinó las intenciones: el zurdazo cruzado y bajo se fue apenas ancho.

No era la primera vez. En Qatar 2022 el polaco Szczesny le había desviado otro penal en la fase de grupos. En Rusia 2018, Halldorsson le tapó el remate ante Islandia. Y en la Copa América 2024, ante Ecuador, un tiro de emboquillada le pegó en el travesaño. Tres Mundiales consecutivos con un penal errado en la fase de grupos, todos ante rivales europeos.

La respuesta

La revancha no tardó. A los 38 minutos, Facundo Medina habilitó con un pase atrás desde el lateral izquierdo y Messi definió con una gran ejecución para abrir el marcador. Con ese tanto se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con su decimoséptima anotación, superando al alemán Miroslav Klose.

El cierre, también suyo

Cuando el partido parecía encaminado al 1-0, Messi apareció una vez más en el último minuto para sellar el 2-0 y redondear una noche perfecta. El dato que deja este Mundial 2026 hasta aquí es elocuente: los cinco goles de la Selección argentina en el torneo los convirtió él. Todos. El capitán carga solo con el arco del equipo y se perfila como el gran protagonista de la Copa del Mundo en suelo norteamericano.