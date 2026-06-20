Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

Cuando se habla de canciones de los Mundiales, existen temas que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de los aficionados.

Durante décadas, muchos consideraron que "Un'estate italiana", el himno de Italia 1990, era insuperable. Sin embargo, una reciente votación internacional cambió el panorama y coronó a una nueva favorita.

La gran protagonista fue Shakira, quien consiguió un logro pocas veces visto: no solo obtuvo el primer lugar del ranking, sino que además ocupó las dos posiciones más altas entre las canciones oficiales de las Copas del Mundo elegidas por el público.

La canción de Shakira para el Mundial 2026 que quedó en la cima

La prestigiosa revista Billboard realizó una encuesta abierta para que los fanáticos eligieran cuál es la mejor canción oficial de los Mundiales desde 1990 hasta la actualidad.

El resultado sorprendió incluso a muchos especialistas.

El primer puesto fue para "Dai Dai", el tema interpretado por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy para el Mundial 2026.

La canción obtuvo el 31,28% de los votos, convirtiéndose en la favorita del público y superando a himnos históricos que durante años parecían inalcanzables.

Shakira logró un doble récord en la clasificación

Si quedarse con el primer lugar ya representaba una hazaña, la cantante colombiana fue todavía más lejos.

El segundo puesto también quedó en sus manos gracias a "Waka Waka (This Time for Africa)", la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, que alcanzó el 26,65% de las preferencias.

El tema, considerado por muchos como uno de los mayores fenómenos musicales vinculados al fútbol, volvió a demostrar su vigencia más de una década después de su lanzamiento.

De esta manera, Shakira dominó por completo el ranking, dejando una huella difícil de igualar en la historia de los himnos mundialistas.

Cómo quedó el ranking de las mejores canciones de los Mundiales

La votación organizada por Billboard dejó el siguiente Top 5:

"Dai Dai" - Shakira y Burna Boy (31,28%) "Waka Waka (This Time for Africa)" - Shakira (26,65%) "La copa de la vida" - Ricky Martin (24,73%) "We Are One (Ole Ola)" (8,01%) "The Time of Our Lives" (4,08%)

El resultado mostró una clara ventaja de las canciones interpretadas por la artista colombiana sobre el resto de los competidores.

Qué pasó con el clásico de Italia 90

Uno de los datos que más llamó la atención fue el desempeño de "Un'estate italiana", interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini para la Copa del Mundo de 1990.

A pesar de ser considerada por millones de fanáticos como una de las canciones más emblemáticas de la historia de los Mundiales, el tema quedó muy lejos de los primeros lugares y obtuvo menos del 2% de los votos.

El resultado generó sorpresa entre quienes consideran a la canción italiana como un símbolo eterno del fútbol.

Otros himnos mundialistas que quedaron relegados

La encuesta también incluyó otras canciones que acompañaron distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Entre ellas aparecieron:

"Hayya Hayya (Better Together)"

"Boom"

"Live It Up"

"Gloryland"





Sin embargo, ninguna logró acercarse a los porcentajes alcanzados por las tres canciones que dominaron ampliamente la votación.

Una votación que confirmó el fenómeno Shakira

Billboard abrió la encuesta el pasado 1 de junio y dio a conocer los resultados el 10 de junio. Aunque la publicación no reveló la cantidad exacta de participantes, la tendencia fue contundente.

La reina de los himnos mundialistas

Con "Dai Dai" y "Waka Waka" ocupando los dos primeros puestos, Shakira reafirmó su vínculo único con el fútbol y con los Mundiales. Más allá de los debates entre generaciones, la votación dejó una conclusión clara: para gran parte del público, la artista colombiana logró convertir sus canciones en la banda sonora definitiva de las Copas del Mundo.



