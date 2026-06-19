Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI

En una industria donde los récords parecen cada vez más difíciles de alcanzar, Taylor Swift volvió a sorprender al mundo.

La artista estadounidense consiguió una nueva hazaña que la ubica por encima de figuras como Drake y Rihanna, dos de los nombres más exitosos de las últimas décadas.

Gracias al impacto de su más reciente lanzamiento, la cantante logró convertirse en la intérprete con más canciones que alcanzaron el puesto número uno del Billboard Hot 100 durante el siglo XXI, reafirmando una vez más su dominio dentro de la escena musical internacional.

Un récord que la coloca en la cima

La carrera de la artista estadounidense está repleta de hitos históricos, pero este nuevo logro tiene un valor especial.

El Billboard Hot 100 es considerado el ranking de sencillos más importante de Estados Unidos y una referencia clave para medir el éxito comercial de los artistas a nivel global.

Al superar las marcas registradas por Drake y Rihanna, Swift se posiciona como la artista con mayor cantidad de éxitos número uno en lo que va del siglo XXI, un reconocimiento que confirma la enorme influencia que mantiene sobre la industria.

La noticia llega en un momento donde la cantante continúa expandiendo su alcance global y sumando nuevos capítulos a una carrera que parece no tener techo.

La canción que impulsó la nueva marca histórica

El récord fue posible gracias a "I Knew It, I Knew You", una canción que tuvo un estreno impactante y consiguió debutar directamente en la primera posición del ranking.

El éxito inmediato del tema permitió que Swift agregara un nuevo número uno a su historial y alcanzara una cifra que ningún otro artista logró igualar en los últimos 25 años.

La respuesta de los fanáticos fue inmediata, impulsando reproducciones, descargas y una enorme repercusión en redes sociales durante las primeras horas de su lanzamiento.

Un logro sin precedentes para Disney

La canción también consiguió otro hito destacado. Según los registros de Billboard, "I Knew It, I Knew You" se transformó en la primera canción vinculada al universo Disney que debuta directamente en el puesto número uno del Hot 100.

Se trata de una marca inédita para la compañía y de otro capítulo histórico dentro de la trayectoria de Taylor Swift, que continúa acumulando récords en diferentes áreas de la industria musical.

Un legado que sigue creciendo

A lo largo de su carrera, Taylor Swift logró reinventarse constantemente. Desde sus comienzos en el country hasta convertirse en una de las principales referentes del pop mundial, la artista construyó una conexión única con varias generaciones de seguidores.

Su capacidad para liderar rankings, vender millones de discos, agotar estadios y generar fenómenos culturales a escala global la mantiene en un lugar de privilegio dentro del negocio de la música.

Cada nuevo lanzamiento parece confirmar que su influencia continúa intacta y que su nombre seguirá ocupando un lugar central en la conversación artística mundial.

Más allá de los números

Aunque los récords suelen captar la atención, el fenómeno Taylor Swift trasciende las estadísticas. Su impacto cultural, la fidelidad de su público y su capacidad para marcar tendencias explican por qué sigue siendo una de las artistas más relevantes de la actualidad.

Una estrella que continúa haciendo historia

Con esta nueva marca, Taylor Swift no solo superó a Drake y Rihanna en uno de los rankings más importantes de la industria, sino que reafirmó su condición de figura dominante de la música contemporánea. Mientras su legado continúa expandiéndose, cada nuevo proyecto parece destinado a convertirse en un acontecimiento global. Y una vez más, la artista demostró que todavía tiene mucho por escribir en la historia de la música.



