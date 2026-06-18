La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

La ilusión volvió a encenderse en todo el país. Después de un debut exitoso de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, millones de hinchas celebraron en las calles, en las redes sociales y también a través de la música. Como suele ocurrir en cada gran cita futbolera, las canciones que acompañan la pasión albiceleste se transformaron en la banda sonora de la alegría nacional.

Los festejos no solo se reflejaron en los resultados deportivos. En Spotify Argentina también se vivió un verdadero hat-trick musical, con tres clásicos vinculados al sentimiento futbolero que registraron un impresionante crecimiento en escuchas apenas finalizado el encuentro.

Tres canciones, un mismo sentimiento

La victoria de la Scaloneta tuvo un impacto inmediato en los hábitos de escucha de los argentinos.

Según los datos relevados por Spotify, las tres canciones que más crecieron en reproducciones durante la hora posterior al partido fueron interpretadas por artistas nacionales.

El primer puesto quedó para "Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar", de La Mosca, que experimentó un aumento de +2419,6% en reproducciones.

Muy cerca apareció "Pa' la Selección", de La T y La M, con un crecimiento de +2401,7%, consolidándose como otro de los temas favoritos de los hinchas.

El podio lo completó "La Cumbia de Los Trapos", de Yerba Brava, que registró una suba de +1714,2% y volvió a demostrar su vigencia como uno de los clásicos infaltables en cualquier celebración futbolera.

La música, protagonista de cada festejo

Desde hace décadas, las canciones forman parte de la identidad futbolera argentina. Cada generación encuentra sus propios himnos para acompañar alegrías, sufrimientos y momentos históricos.

En esta ocasión, los tres temas que lideraron el ranking lograron unir a chicos, jóvenes y adultos bajo una misma pasión. Sus letras ya forman parte del repertorio popular y se escuchan tanto en estadios como en reuniones familiares, caravanas y celebraciones espontáneas.

El fenómeno también confirma cómo el fútbol trasciende el campo de juego y genera impacto en distintos ámbitos culturales, incluyendo las plataformas digitales.

Spotify reflejó el entusiasmo de los hinchas

Los números muestran con claridad el entusiasmo que despertó el triunfo argentino. Apenas terminó el partido, miles de usuarios buscaron canciones asociadas a la Selección para prolongar la celebración y compartir la emoción del momento.

La tendencia evidencia una vez más el fuerte vínculo entre la música y el deporte, especialmente cuando se trata de una competencia tan movilizadora como el Mundial.

La ilusión sigue más viva que nunca

El estreno victorioso renovó las expectativas de todo un país que sueña con volver a hacer historia. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanza paso a paso en el torneo, los hinchas continúan acompañando con cánticos, banderas y canciones que ya forman parte de la cultura popular argentina.

Y si en la cancha hubo un triunfo para celebrar, en Spotify también se vivió un auténtico hat-trick. Tres canciones, millones de reproducciones y una certeza que atraviesa a todo el país: la ilusión está intacta y Argentina ya piensa en el próximo desafío mundialista.