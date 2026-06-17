Los Grammy se reinventan: suman categorías inéditas y modifican algunas de sus reglas más importantes

Los Premios Grammy se preparan para una de las transformaciones más importantes de los últimos años.

Con la mirada puesta en una industria musical que cambia constantemente, la Academia de la Grabación confirmó una serie de modificaciones que impactarán directamente en la próxima ceremonia, prevista para el 7 de febrero de 2027.

Las novedades incluyen la incorporación de nuevas categorías, cambios en algunos de los premios más prestigiosos y una actualización de los criterios de elegibilidad para reflejar mejor la realidad actual del mercado musical.

Una ceremonia que sigue evolucionando

A lo largo de sus casi siete décadas de historia, los Grammy han ido adaptándose a las nuevas tendencias, géneros y formas de consumo de música.

La edición número 69 no será la excepción. Con el objetivo de ampliar el reconocimiento a diferentes estilos y trayectorias artísticas, la Academia aprobó cinco nuevas categorías y revisó las normas de varios galardones que forman parte del corazón de la ceremonia.

Las modificaciones alcanzan incluso a dos de los premios más codiciados de la noche: Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año.

Más oportunidades para los artistas emergentes

Uno de los cambios más relevantes apunta a la categoría Mejor Artista Nuevo, tradicionalmente reservada para músicos que atraviesan su gran despegue profesional.

Hasta ahora, un artista podía aspirar a esta nominación en un máximo de tres oportunidades. A partir de la próxima edición, ese límite se ampliará y podrán competir hasta en cuatro ocasiones.

La decisión responde a una realidad cada vez más frecuente en la industria: carreras que tardan más tiempo en consolidarse y artistas que alcanzan la popularidad internacional de manera progresiva.

"Los cambios que se han introducido en esta categoría permitirán un poco más de flexibilidad y reflejarán la realidad de que el desarrollo de los artistas es diferente al de hace tan solo unos años", explicó Harvey Mason Jr..

Gracias a esta modificación, varios músicos que ya habían agotado sus posibilidades podrían volver a competir por una nominación.

El caso de Ella Langley

Uno de los ejemplos mencionados por la Academia es el de Ella Langley, quien ya había sido considerada en oportunidades anteriores, pero cuya carrera experimentó un importante crecimiento gracias al lanzamiento de Choosin' Texas.

Con la nueva normativa, artistas como ella tendrán una oportunidad adicional para aspirar a uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

Cambios importantes en Álbum del Año

Otra de las modificaciones que generó repercusión está vinculada a la categoría Álbum del Año.

La Academia decidió reducir el porcentaje mínimo de material inédito requerido para competir. Hasta ahora, los trabajos debían contener al menos un 75% de contenido nuevo. Desde la próxima edición, ese requisito bajará al 66%.

La medida busca evitar que ciertos lanzamientos ampliamente reconocidos como álbumes originales queden excluidos por cuestiones técnicas relacionadas con la composición de su contenido.

Mayor reconocimiento para los compositores

Durante el anuncio, Harvey Mason también destacó la importancia de los autores dentro del ecosistema musical y explicó que varios de los cambios apuntan a visibilizar mejor su trabajo.

"Todo empieza con los compositores. Ninguno de estos premios podría existir sin ellos. Es realmente importante que se sientan reconocidos y valorados de la misma manera que los productores y los ingenieros", afirmó.

La decisión refuerza el papel de quienes están detrás de las canciones y busca equilibrar el reconocimiento entre todos los actores involucrados en una producción musical.

Las cinco nuevas categorías que debutarán en 2027

La Academia también confirmó la incorporación de cinco nuevas categorías que buscan representar de manera más precisa la diversidad artística de la industria global.

Entre las novedades aparece Mejor Interpretación de Pop Asiático, una categoría destinada a reconocer producciones vinculadas a fenómenos musicales de alcance internacional como el K-pop.

Otra de las incorporaciones más destacadas será Mejor Canción Latina, una distinción creada para premiar específicamente el trabajo de los compositores de canciones inéditas interpretadas mayoritariamente en español.

Además, se sumarán:

Mejor Interpretación de R&B en Colaboración o Dúo/Grupo

Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional

Mejor Álbum de Folk Tradicional





También cambian algunos nombres históricos

La creación de estas nuevas categorías generó ajustes en otras ya existentes.

Por ejemplo, la categoría Mejor Interpretación de R&B pasará a llamarse Mejor Interpretación de R&B Solista, mientras que Mejor Álbum de Folk adoptará el nombre de Mejor Álbum de Folk Contemporáneo.

El objetivo es diferenciar claramente las propuestas modernas de aquellas vinculadas a las expresiones más tradicionales de cada género.

Un récord que no se veía desde 2012

Gracias a todas estas incorporaciones y modificaciones, los Grammy alcanzarán las 100 categorías competitivas, una cifra que no se registraba desde 2012.

La decisión refleja la expansión constante de la industria musical y el crecimiento de nuevos mercados, estilos y formas de creación artística.

Con más premios, reglas actualizadas y una mirada más amplia sobre el panorama global, la Academia busca que los Grammy sigan siendo un reflejo fiel de la música contemporánea.

La cuenta regresiva para la edición 2027 ya comenzó y promete marcar un antes y un después en la historia de los galardones más importantes del mundo.



