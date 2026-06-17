Milo J suma una nueva fecha en Brasil y expande la segunda etapa de su gira mundial

Milo J continúa consolidando su proyección internacional. Luego de anunciar su participación en el prestigioso festival Rock in Rio, el cantante confirmó una nueva presentación en Brasil: el próximo 13 de septiembre se presentará en Audio, en la ciudad de San Pablo, como parte de MUCHO! Ciudad Sonora, una de las principales plataformas dedicadas a la cultura latina e iberoamericana.

La fecha formará parte de la segunda etapa de La Vida Era Más Corta Tour Mundial, la gira con la que el artista de 19 años viene recorriendo distintos países y escenarios emblemáticos alrededor del mundo.

Milo J llevará La Vida Era Más Corta Tour Mundial a Brasil con un show propio en San Pablo

El anuncio llega en un momento clave para Milo J, quien atraviesa el año más importante de su carrera. En los últimos meses logró un récord de 13 Premios Gardel, incluyendo el Gardel de Oro, además de protagonizar un exitoso Tiny Desk Concert para NPR que ya supera los 11 millones de reproducciones.

Con 13 Premios Gardel, incluido el Gardel de Oro, Milo J vive un año histórico y de reconocimiento absoluto

A esto se suman colaboraciones junto a figuras como Silvio Rodríguez, Bizarrap, Nicki Nicole, Trueno, Soledad, Little Boogie y Agarrate Catalina, entre otros artistas que marcaron su crecimiento artístico y musical.

Little Boogie fue una de las colaboraciones destacadas que acompañaron el crecimiento artístico de Milo J

La Vida Era Más Corta Tour Mundial ya recorrió 17 ciudades en 10 países, con hitos como dos estadios Vélez agotados en Buenos Aires, el Estadio Nacional de Lima, el Monumental de Santiago, una extensa gira por España, presentaciones en Cosquín y Viña del Mar, dos noches en Montevideo y un cierre histórico en Ciudad de México con escenario 360° y transmisión global.

Ahora, Brasil se suma a ese recorrido. Mientras Rock in Rio marcará su debut ante una audiencia masiva en el país, el show en Audio tendrá un significado especial al tratarse de su primer concierto propio en territorio brasileño.

Con una propuesta que fusiona rap, trap, hip hop, baladas y sonidos latinoamericanos, Milo J se convirtió en uno de los artistas más influyentes de su generación, construyendo una conexión con el público que trasciende fronteras y continúa creciendo a nivel global.

La gira seguirá sumando nuevas fechas durante el segundo semestre del año, con más anuncios previstos en las próximas semanas y la promesa de seguir ampliando el alcance de uno de los proyectos más destacados de la música latinoamericana actual.