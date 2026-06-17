Rosalía frenó su show en Boston para homenajear al científico que bautizó una proteína con su nombre: "Por el amor a las moléculas"

El regreso de Rosalía a los escenarios de Estados Unidos dejó mucho más que música.

En medio de una presentación multitudinaria en Boston, la artista vivió una situación tan inesperada como emotiva que rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó la atención tanto de sus seguidores como de la comunidad científica.

La escena ocurrió durante una de las fechas de su gira Lux Tour, cuando la cantante detectó entre los asistentes a una persona que ocupaba un lugar especial en su historia reciente: el investigador español que decidió bautizar una proteína descubierta recientemente con una referencia directa a ella y a uno de sus mayores éxitos musicales.

Un encuentro inesperado en medio del recital

Mientras avanzaba el espectáculo en el TD Garden de Boston, Rosalía interrumpió por unos instantes el show para señalar a un espectador que se encontraba entre las primeras filas.

Lejos de tratarse de una celebridad o un colega de la industria musical, se trataba de Miguel López Rivera, un joven investigador andaluz que actualmente desarrolla su carrera académica en la prestigiosa Harvard University.

Visiblemente emocionada, la cantante explicó ante miles de personas quién era el hombre que estaba observando el recital.

"Él es el científico que le puso mi nombre a una molécula", contó desde el escenario.

Acto seguido lanzó una frase que provocó risas, aplausos y que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

"¡Por el amor a las moléculas!", exclamó entre sonrisas.

Un homenaje que nació en un laboratorio

Detrás de esta historia se encuentra una investigación científica que logró unir dos mundos aparentemente opuestos: la música y la biología.

Miguel López Rivera, oriundo de la ciudad andaluza de Úbeda, descubrió una proteína cuya estructura le recordó a unas castañuelas, un elemento profundamente vinculado a la cultura española y que, según explicó, le hizo pensar inmediatamente en Rosalía.

A partir de esa asociación decidió bautizar la molécula con el nombre RyDEP, un acrónimo derivado de Rosy Despechá, en referencia al exitoso tema Despechá.

Una proteína con una función clave

Más allá del guiño artístico, la proteína tiene una relevancia concreta dentro del ámbito científico.

Según explicó el investigador, RyDEP está vinculada a mecanismos biológicos que permiten a determinados virus ocultarse del sistema inmunológico y evitar ser detectados por las defensas naturales del organismo.

Por ese motivo, el hallazgo despertó interés dentro de la comunidad científica y posicionó a la proteína como una estructura de gran valor para futuras investigaciones.

La canción que selló el momento

Tras reconocer al investigador, Rosalía decidió agradecerle de una manera muy especial.

La artista le dedicó Sauvignon Blanc, una de las composiciones más personales de su repertorio actual, generando uno de los momentos más emotivos de toda la noche.

La reacción del público fue inmediata y las imágenes del intercambio comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas digitales.

Cuando la música inspira más allá de los escenarios

El episodio se convirtió rápidamente en una de las postales más comentadas del paso de Rosalía por Boston.

Miles de seguidores destacaron cómo la influencia de la artista trasciende los límites de la música y logra llegar a espacios tan inesperados como los laboratorios científicos más prestigiosos del mundo.

La historia entre Rosalía y Miguel López Rivera dejó una imagen singular: una estrella internacional del pop y un joven investigador unidos por una proteína, una canción y una pasión compartida que terminó emocionando a miles de personas.

Una vez más, la artista demostró que su impacto cultural puede aparecer en los lugares menos pensados, incluso entre moléculas, investigaciones y descubrimientos científicos.