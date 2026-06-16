Maria Becerra reveló que perdió cuatro embarazos: "No puedo tener bebés de manera natural"

Maria Becerra abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. Durante una entrevista grabada en Miami, la artista reveló que entre 2023 y 2025 perdió cuatro embarazos y que, tras atravesar graves complicaciones de salud, recibió un diagnóstico que cambió por completo sus planes de maternidad.

"No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida", expresó la cantante.

"Podemos tener una familia, pero no de manera natural", expresó la artista al hablar sobre su futuro junto a J Rei

El primer episodio ocurrió en 2023, cuando quedó embarazada sin saber que se trataba de un embarazo ectópico, una condición en la que el embrión se desarrolla fuera del útero.

"Quedé embarazada, pero no en el útero, sino en otro lugar del cuerpo. Es un embarazo malo, el bebé no puede crecer ni nacer ahí. Está mal ubicado y nunca se puede llevar a cabo porque explota", relató.

La situación derivó en una emergencia médica que puso en peligro su salud. "Se me reventó una trompa y tuve una hemorragia. Mucha sangre adentro del cuerpo", recordó.

A pesar de aquel duro momento, Maria y su pareja, el cantante J Rei, continuaron buscando formar una familia. Sin embargo, en los años siguientes atravesaron otras tres pérdidas gestacionales. Dos de ellas fueron abortos espontáneos.

"No quise que pasara, simplemente pasó", explicó La Nena de Argentina sobre esos episodios. El cuarto embarazo fue el más delicado. Según contó, sufrió una grave complicación que la dejó inconsciente y con convulsiones: "El último fue el que casi me mata", confesó.

María Becerra habló por primera vez sobre las cuatro pérdidas gestacionales que atravesó entre 2023 y 2025

La artista recordó además el duro pronóstico que los médicos compartieron con su familia durante aquellas horas críticas: "Vamos a hacer lo posible, pero es posible que ella no sobreviva. Tal vez cuando salgamos, ya no esté".

Tras recuperarse, los especialistas le comunicaron que un nuevo embarazo natural podría representar un riesgo extremo para su vida. Aun así, Becerra se mostró esperanzada respecto al futuro y aseguró que existen otras alternativas para cumplir su deseo de ser madre.

Finalmente, resumió su situación con una frase que refleja tanto el dolor vivido como la esperanza que mantiene junto a J Rei: "Podemos tener una familia, pero no de manera natural".

La cantante contó que los médicos le indicaron que un embarazo natural pondría en riesgo su vida

La cantante también explicó que decidió compartir públicamente su experiencia para generar conciencia sobre los embarazos ectópicos y otras complicaciones que muchas mujeres atraviesan sin conocer los síntomas.

"Nunca había contado todo esto en una entrevista", reconoció. Y agregó: "Es importante dar información porque muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo no conocía los síntomas. Pensaba que era un embarazo normal porque nunca había estado embarazada".

Con este testimonio, Maria Becerra visibilizó una realidad que afecta a muchas personas y abrió una conversación sobre la salud reproductiva, las pérdidas gestacionales y las alternativas que ofrece la medicina para quienes desean formar una familia.



