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Melanie Martinez despidió a Oliver Tree tras su muerte: "Ha sido un día absolutamente devastador"

La cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar a su expareja, el músico Oliver Tree, quien falleció en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

Cecilia Andrea Bello
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La muerte de Oliver Tree continúa generando conmoción en el mundo de la música. En las últimas horas, la cantante Melanie Martinez compartió un sentido homenaje para despedir a quien fue su pareja entre 2019 y 2021, luego de que el artista falleciera en el accidente aéreo que involucró a dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

A través de sus historias de Instagram, la artista expresó el profundo dolor que le provocó la noticia y recordó con cariño los momentos compartidos junto al músico estadounidense.

"Ha sido un día absolutamente devastador. Es muy difícil entender cómo alguien con quien una vez compartiste un momento tan específico y formativo de tu vida puede de repente desaparecer", escribió.

Martinez también destacó la pasión de Oliver Tree por la música y el arte, una característica que, según contó, siempre admiró profundamente.

"Estaba tan dedicado a su arte, lo que admiraba y respetaba profundamente", señaló.

&nbsp;Melanie Martinez recordó a Oliver Tree con un emotivo mensaje en redes sociales&nbsp;
 Melanie Martinez recordó a Oliver Tree con un emotivo mensaje en redes sociales 

En otro tramo de su mensaje, la cantante recordó la personalidad del artista y la huella que dejó en quienes lo conocieron.

"Creo que todos los que lo conocieron recordarán esos momentos de risas y alegría que tan fácilmente despertaba. Su risa era tan contagiosa y cálida. Su capacidad para liderar creativamente y actuar mientras mantenía un sentido de asombro y maravilla infantil era muy inspiradora. Tenía un corazón muy blando y fue un verdadero artista en todos los sentidos", expresó.

Finalmente, cerró su despedida con palabras cargadas de afecto y emoción: "Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Aquí estaré, preguntándome qué acrobacia o proyecto creativo estarás tramando en el cielo. Todo mi amor".

&nbsp;La cantante despidió a su expareja tras la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro&nbsp;
 La cantante despidió a su expareja tras la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro 

La relación entre Melanie Martinez y Oliver Tree se extendió entre 2019 y 2021. Años después de la separación, la artista había pedido públicamente a sus seguidores que dejaran de hostigar al músico en redes sociales, aclarando que ambos habían terminado la relación "de mutuo acuerdo y en buenos términos".

Oliver Tree, de 32 años, murió el pasado domingo en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. El artista se encontraba de gira y había realizado una presentación en São Paulo días antes del trágico accidente que también se cobró la vida del youtuber argentino Gaspi, el director audiovisual Lucas Vignale y otras tres personas.

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