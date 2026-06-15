El video prohibido de Gaspi: lo subió hace 4 años y tiene casi 11 millones de visitas

Horas después de su trágico deceso, el universo de la creación de contenido digital en Argentina, y la región, mantiene entre sus registros más vistos las producciones de Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi".

En uno de sus materiales más difundidos, titulado originalmente "el VIDEO PROHIBIDO de GASPI", el creador de contenido despliega su característico estilo de humor ácido, irreverente y políticamente incorrecto a través de una crónica nocturna en las inmediaciones del Obelisco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Crónica nocturna y choque cultural satírico

El núcleo temático del video se desarrolla durante los festejos de la comunidad residente por el bicentenario de la independencia del Perú, con el monumento porteño iluminado de color rojo.

El creador recorre las calles interactuando con los transeúntes mediante preguntas absurdas, bromas de fuerte contenido sexual y provocaciones incómodas, un sello de identidad de su canal.

A lo largo de las secuencias de las imágenes, se observa al conductor dialogando con diversas personas en la vía pública, entre ellas ciudadanos de origen peruano que celebran con música y bebidas, bailarines en lo que describen como una milonga callejera, y personajes particulares del ámbito urbano.

La dinámica visual apoya constantemente el absurdo, utilizando primeros planos del micrófono, gestos exagerados del presentador y un montaje dinámico que potencia las reacciones de desconcierto de los entrevistados.

Teorías conspirativas y espacios comerciales

Hacia la segunda mitad del metraje, la pieza audiovisual vira hacia el cruce con discursos alternativos y teorías de conspiración. Gaspi entrevista extensamente a un hombre mayor que se encuentra fotografiando el cielo nocturno.

El sujeto detalla teorías sobre la existencia de supuestos "vigías marcianos", inteligencia artificial controlando los congresos nacionales y críticas a las medidas sanitarias globales derivadas de la pandemia de COVID-19, afirmando que los ciudadanos comunes no perciben estas realidades.

El video interrumpe su línea narrativa de telerrealidad para incorporar un segmento de publicidad no tradicional de una famosa aplicación de trading.

Fiel a su estilo disruptivo, la promoción se realiza repitiendo de manera insistente y distorsionada el nombre de la marca frente a los entrevistados de la noche, mezclando el mensaje comercial con el caos de la vía pública.

Por último, el material cierra retomando los chistes recurrentes del inicio y despidiéndose de los concurrentes en el centro porteño.