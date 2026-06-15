Cómo será el proceso para repatriar el cuerpo de Gaspi a la Argentina tras el accidente en Río de Janeiro

La muerte de Gaspi en el trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro sigue generando conmoción entre sus seguidores. Mientras avanza la investigación sobre el choque entre dos helicópteros, se conocieron detalles sobre el proceso para la repatriación del cuerpo a la Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía de Brasil tendrá aproximadamente una semana para completar las pericias y liberar los restos de las víctimas. Recién una vez finalizado ese procedimiento podrá iniciarse el traslado.

Dolor: el youtuber Gaspi tenía 23 años.

De acuerdo con la información difundida, el proceso de repatriación de Gaspi quedará a cargo de su familia. Además, se aclaró que el consulado argentino no tiene intervención directa en este trámite, por lo que los tiempos dependerán de las decisiones y gestiones que realicen sus allegados.

La investigación sobre el helicóptero

Mientras tanto, también trascendieron nuevos datos relacionados con la aeronave en la que viajaba el creador de contenido. Según publicó el portal brasileño G1, el propietario del helicóptero PP-MAC había sido sancionado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025.

La multa fue aplicada luego de que, según el organismo, se negara a presentar documentación, libros contables e información requerida durante una inspección. Al tratarse de una primera infracción, la sanción fue de 8 mil reales.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió el domingo por la mañana, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento de un concesionario automotor en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Tras el impacto, una de las aeronaves se incendió y las llamas alcanzaron varios vehículos eléctricos estacionados en el lugar, provocando nuevas explosiones y una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Junto a Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, también murieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La noticia provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de seguidores recordaron al youtuber por su estilo irreverente, sus entrevistas callejeras y el humor que lo convirtió en una de las figuras más populares del streaming argentino.