Murió Gaspi y un viejo video se hizo viral por cuatro coincidencias que nadie puede creer

La muerte de Gaspi en el accidente entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro sigue generando conmoción entre sus seguidores. En las últimas horas, un viejo video de Gaspi se volvió viral por una serie de coincidencias que muchos usuarios consideraron impactantes.

Se trata de un episodio de La vuelta de Gaspi, una producción que mezclaba humor, sátira y situaciones inquietantes para representar su regreso a las redes luego de un período de polémicas. Allí aparecen varias referencias al número 6-14 que, tras conocerse su fallecimiento el 14 de junio, despertaron todo tipo de comentarios.

Los fanáticos señalaron que en una escena Gaspi sube a un taxi donde el reloj luminoso marca de manera intermitente "6-14". Además, comienza a hablar dentro del vehículo exactamente en el minuto 6 con 14 segundos del video.

En ese mismo momento, el youtuber realiza una broma sobre el conductor: "Me subo a un taxi y pretendo que el que maneje sea Borges". La frase también llamó la atención de los usuarios porque el escritor Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986, otra coincidencia relacionada con los números mencionados.

A esto se suma otra secuencia que fue ampliamente compartida en redes. En una escena donde Gaspi aparenta sentirse mal, el plano se funde a negro exactamente en el minuto 14 y segundo 6 del video.

La última imagen antes del accidente

Horas antes del accidente fatal, el productor y director argentino Lucas Vignale compartió una fotografía junto a Gaspi en Río de Janeiro. En la imagen se lo ve sentado en una reposera, vestido con traje y con el mar de fondo.

Gaspi había viajado a Brasil para grabar contenido junto al cantante estadounidense Oliver Tree. Ambos murieron en el choque de helicópteros en Río de Janeiro ocurrido este domingo por la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

Según informaron medios brasileños, una de las aeronaves se incendió tras el impacto y cayó sobre un estacionamiento donde había vehículos eléctricos. El fuego se propagó rápidamente y provocó nuevas explosiones, sin que se registraran sobrevivientes.