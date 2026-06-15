Gaspi: las nuevas y escalofriantes revelaciones que se conocieron sobre su muerte

El choque de dos helicópteros en el aire, ocurrido el domingo por la mañana en Río de Janeiro, dejó un saldo de seis muertos, entre ellos el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. En el siniestro también perdieron la vida el director de cine argentino Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree, que se encontraban en Brasil por proyectos audiovisuales.

Según las primeras reconstrucciones, ambas aeronaves colisionaron mientras volaban sobre la Avenida das Américas, en la zona oeste carioca, y sus restos cayeron sobre un área de cien metros que afectó a edificios residenciales y comerciales cercanos. Una de las unidades trasladaba a cinco personas, mientras que la otra era piloteada únicamente por su comandante.

El helicóptero en el que viajaba Gaspi se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos y explotó al tocar el suelo, lo que generó un incendio que alcanzó al menos a 20 vehículos. La segunda aeronave cayó a unos 100 metros del primer impacto, sin provocar una explosión equivalente.

Oliver Tree, Gaspi y Lucas VIgnale viajaban juntos en uno de los helicópteros.

Una testigo, identificada como Thamires Santos, empleada de un local de comidas rápidas, relató a la agencia AFP que escuchó "una explosión muy fuerte" que hizo temblar el lugar y describió cómo los helicópteros "se encontraron, chocaron y partes salieron volando en todas direcciones". Por su parte, el portavoz de los bomberos, Fabio Contreiras, indicó que los restos de las aeronaves quedaron esparcidos a cientos de metros y que la información disponible seguía siendo "muy preliminar" hasta contar con grabaciones del momento del choque.

De acuerdo a lo publicado por el diario O Globo, el helicóptero donde viajaba Gaspi tenía como destino el municipio de Angra dos Reis, en la costa de Río de Janeiro, mientras que la otra aeronave se dirigía hacia la región serrana del mismo estado.

El listado de víctimas quedó conformado, además de Gaspi, Vignale y Oliver Tree, por el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, y los dos pilotos: Alexandre Souza, a cargo del helicóptero con los pasajeros, y Charles Marsillac, quien volaba solo en la segunda aeronave.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz había nacido el 28 de diciembre de 2002 y se convirtió en una de las figuras más influyentes entre los creadores de contenido jóvenes gracias a sus crónicas urbanas, identificables por su característico micrófono negro envuelto en cinta aislante y su saludo "bueeeenas". En 2024, tras un período alejado de las redes, publicó el video íntimo "La vuelta de Gaspi", donde habló por primera vez de los problemas de salud mental y los excesos que atravesó en la cima de su popularidad.

En los últimos meses, Gaspi había ampliado su exposición internacional al sumarse a La Velada del Año V, el evento de boxeo entre streamers organizado por Ibai Llanos, donde se midió ante el creador de contenido Perxitaa y cayó por nocaut técnico en el primer asalto.

Cómo sigue la investigación

La Fuerza Aérea de Brasil (FAB), a través del CENIPA (Centro de Investigaciones y Prevención de Accidentes Aéreos), abrió un expediente para determinar si el choque se produjo por una falla técnica, un error humano u otra causa, con una pericia que se estima demande unos 30 días. En paralelo, la Policía Civil de Río de Janeiro inició su propia causa para establecer eventuales responsabilidades. Mientras tanto, los cuerpos de las seis víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, donde serán sometidos a exámenes antes de ser entregados a sus familias y repatriados a la Argentina y a Estados Unidos.