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Domingo, 14 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

La última foto de Gaspi antes del choque de helicópteros en Río de Janeiro

El cineasta argentino Lucas Vignale había fotografiado al youtuber de 23 años horas antes de su muerte.

SGorostiaga
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Horas antes del trágico accidente en el que fallecieron el youtuber Gaspar Prim Diaz, conocido popularmente como "Gaspi" y el cineasta argentino Lucas Vignale, ambos habían mostrado algunos detalles sobre cómo fueron los días que pasaron en Río de Janeiro.

En su cuenta de Instagram, Vignale había publicado una historia desde el interior de un hotel en el que se podía ver al joven youtuber vestido de traje acostado en una reposera y con el mar de fondo.

La última foto que publicaron de Gaspi.
La última foto que publicaron de Gaspi.

Ambos fallecieron este domingo por la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes al oeste de la ciudad de Río de Janeiro.

La aeronave que tenía a bordo a Gaspi, Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree explotó al impactar contra el suelo, en las inmediaciones de un estacionamiento de una concesionaria de autos. Esto provocó explosiones de decenas de vehículos eléctricos.

Quién era Gaspi

El youtuber bonaerense "Gaspi" se había convertido en una de las personalidades más reconocidas de las plataformas digitales desde que era un adolescente por su estilo polémico.

Dentro de la comunidad digital había sido distinguido en 2022 como "Youtuber del año" en los denominados "Coscu Army Awards", sin embargo, tomó la decisión de alejarse de la exposición pública poco tiempo después.

En 2025 tuvo su regreso a las redes sociales con el contenido "La Vuelta de Gaspi", que mostraba una faceta mucho más reflexiva. Además, participó de la quinta edición de "La Velada del Año", el evento organizado por Ibai Llanos en España.

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