¡VIDEOS! Chocaron dos helicópteros en Río de Janeiro y murieron seis personas

Dos helicópteros chocaron este domingo por la mañana mientras sobrevolaban la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Por el fuerte impacto se registraron seis muertos, entre ellos uno de los pilotos.

El siniestro provocó la caída de los aparatos y el posterior incendio de uno de ellos, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Las aeronaves cayeron en la intersección de Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campos, dentro del barrio Recreio dos Bandeirantes.

Los bomberos locales informaron que la colisión se produjo en pleno vuelo antes de que los restos se precipitaran sobre el estacionamiento y el depósito de un concesionario de vehículos de la marca BYD.

Impacto y operativo de emergencia

Según explicaron los portavoces del operativo, uno de los helicópteros impactó directamente contra unos 20 automóviles estacionados en el predio y explotó.

La segunda aeronave cayó en otra zona del depósito, aunque en este caso no llegó a incendiarse.

Las seis víctimas fatales eran ocupantes de los dos transportes. Cinco de ellas viajaban en la máquina que resultó incendiada tras el impacto, mientras que el piloto del segundo helicóptero también falleció en el acto.

En el lugar trabajaron aproximadamente 45 bomberos y 15 vehículos de emergencia para controlar el fuego y asegurar el perímetro.

Identificación de las aeronaves

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) tomó intervención en el hecho y confirmó los modelos de los aparatos involucrados. Uno de ellos era un Eurocopter France, modelo Aérospatiale AS 350B2 "Esquilo", con matrícula PR-DJJ.

El otro vehículo implicado fue un Bell Helicopter, modelo 206B, matrícula PP-MAC, el cual poseía capacidad para cuatro pasajeros y un piloto.

Según los registros oficiales, esta última aeronave figuraba a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera comercialmente bajo la marca Kifrut. Las autoridades policiales y aeronáuticas aún no han revelado las identidades de los fallecidos.

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