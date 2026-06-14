"Rope jump" trágico: quién era la joven que murió tras ser lanzada al vacío sin protección

María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y murió tras caer al vacío durante la práctica de "rope jump" en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, en un hecho que generó conmoción en Brasil y cuya escena se viralizó rápidamente en redes sociales.

La joven era brasileña, estudiante y trabajaba en un gimnasio en la ciudad de Jandira. Era hincha del Santos Futebol Clube, contaba con formación en Educación Física y Gestión Deportiva, y se destacaba por su perfil activo y entusiasta, lo que la llevaba a combinar su rutina laboral con entrenamientos y experiencias vinculadas al turismo de aventura, un estilo de vida que también compartía con frecuencia en Instagram.

De hecho, en las horas previas al accidente, María Eduarda había publicado distintas historias desde el lugar donde se realizaba la actividad. En ellas mostraba la previa del "rope jump", el paisaje del entorno y su expectativa por el salto que estaba por realizar, en un clima de entusiasmo por la experiencia.

Lo más impactante es que, en una de esas imágenes, en la que se observaba el puente desde el costado y el vacío con arboledas y pastizales en el fondo, la joven dejó un mensaje en portugués que luego tomó otra dimensión tras la tragedia: "Quem foi a louca que me deixou vir pular de uma ponte?", que en español se traduce como "¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?".

La previa del ‘rope jump' en sus redes sociales

Según la investigación, María Eduarda participaba de una actividad organizada por la empresa "Entre Cordas" cuando fue lanzada desde un puente de aproximadamente 40 metros de altura. La principal hipótesis es que no habría quedado correctamente sujeta al sistema de cuerdas de seguridad antes del salto, lo que provocó la caída libre sin contención.

El episodio quedó registrado en video y fue presenciado por otras personas que se encontraban en el lugar. Tras la caída, equipos de emergencia del SAMU acudieron de inmediato y realizaron maniobras de asistencia en el sitio del siniestro.

Las últimas historias antes del accidente

Sin embargo, las lesiones provocadas por el impacto resultaron fatales y la joven murió en el lugar, pese a los intentos de reanimación. El hecho derivó en la apertura de una investigación judicial para establecer cómo se produjo la falla en las medidas de seguridad.