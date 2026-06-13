Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 13 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ACCIDENTE

Un hombre murió tras chocar contra un carro remolcado en la ruta 26

El siniestro ocurrió en la ruta 26 de Córdoba. La víctima tenía 54 años y la Justicia investiga cómo se produjo el impacto con una camioneta que remolcaba un carro.

MCabrera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un trágico accidente en la ruta 26 de Córdoba dejó como saldo la muerte de un hombre de 54 años y tres personas heridas. La víctima conducía un auto que impactó contra un carro remolcado por una camioneta y, tras el choque, terminó volcando.

El siniestro ocurrió el viernes 12 al mediodía, en el kilómetro 8 de la mencionada traza, entre Huinca Renancó y Villa Huidobro. El fallecido viajaba con tres acompañantes, incluidos dos menores de edad, que sufrieron heridas de distinta consideración.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Córdoba, los vehículos involucrados fueron un Renault Mégane azul y una camioneta Renault Alaskan que remolcaba un carro.

Tras el impacto, el conductor del automóvil recibió asistencia médica en el lugar y fue derivado hacia un hospital de Río Cuarto. Sin embargo, durante el traslado sufrió una descompensación y murió, según informó el medio local El Doce.

Los demás ocupantes del vehículo fueron llevados al Hospital Provincial de Huinca Renancó, donde permanecen internados. En la camioneta viajaban un hombre de 57 años al volante y una mujer de 40 como acompañante.

Así quedó el vehículo que chocó y volcó en la ruta 26.
Así quedó el vehículo que chocó y volcó en la ruta 26.

La persona fallecida era oriunda de Villa Huidobro. Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó trabaja para determinar cómo se produjo el accidente.

Según publicó Puntal, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el automóvil habría rozado el carro que llevaba la camioneta, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

Debido a la gravedad del hecho, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajaron bomberos, personal policial y agentes de Tránsito Municipal, quienes interrumpieron la circulación para facilitar las tareas de asistencia y las pericias.

Crónica Policiales: todos los casos de hoy


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos
Noticias

Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Últimas noticias de Muerte