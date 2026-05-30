Violento choque en Balvanera: un auto embistió a otro que estaba parado en un semáforo

Un brutal choque se produjo en el barrio porteño de Balvanera, en donde una mujer a bordo de un rodado se habría distraído e impactó a otro auto que estaba parado con el semáforo en rojo. Debido a la colisión, el chofer de la unidad embestida fue derivado a una clínica privada.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió pasadas las 3 de este sábado en el cruce de la avenida Belgrano y Pasco, a la altura del Centro Gallego, y en el que participaron dos automóviles Chevrolet (uno Corsa gris y otro Meriva negro).

El impacto se produjo cuando una mujer iba con su hijo adolescente en el Corsa gris, y por causas que se investigan -aunque se cree que hubo una distracción-, chocó de atrás al Meriva en el que estaba un hombre solamente.

Producto de la colisión, el conductor de adelante se trasladó por sus medios a una clínica privada con un fuerte traumatismo, además de los destrozos causados en la parte trasera de su automóvil.

Test de alcoholemia negativo

Por otra parte, la mujer y su hijo no sufrieron heridas, ya que se activaron los airbags, pero su automóvil sufrió una importante destrucción en la parte delantera de la unidad.

Finalmente, la policía de la Ciudad realizó el test de alcoholemia a la mujer y resultó negativo, aunque tuvo que ir a realizar los trámites de rigor a la dependencia policial.

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