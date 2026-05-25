Brutal choque y vuelco en Puerto Madero: dos jóvenes fueron trasladadas por el SAME

La mañana del feriado del 25 de Mayo arrancó con un fuerte accidente en Puerto Madero, en la zona de Leandro N. Alem y Avenida Córdoba, donde chocaron dos autos y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada, tras impactar contra un semáforo.

Por el siniestro, se produjo una bifurcación del tránsito y un desvío en la circulación. En el lugar trabajó un importante operativo de la Policía de la Ciudad, junto con personal de Bomberos y ambulancias del SAME.

Uno de los vehículos involucrados es un Fiat Cronos blanco en el que viajaban dos jóvenes que regresaban de bailar y se dirigían hacia la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Este auto circulaba por Alem al 800, mientras que el otro, un Nissan gris que funcionaba como vehículo de aplicación, terminó volcado luego del impacto. Ahí viajaban el chofer y dos jóvenes pasajeras.

El auto que volcó era de aplicación y, según una de las jóvenes involucradas, cruzó en rojo.

Las cuatro involucradas tienen entre 21 y 27 años. Las dos pasajeras que iban en el auto de aplicación fueron trasladadas por ambulancias del SAME para recibir atención médica. En tanto, las ocupantes del Cronos permanecieron en el lugar, asistidas por personal médico y paramédico, aunque no fue necesario derivarlas.

Una de las jóvenes que viajaba en el Fiat Cronos relató lo ocurrido: "Estamos bien. Recordamos poco. Veníamos en el auto blanco, por Alem. Fue como un impacto grande. Lo único que me acuerdo es que se cruza este auto... Nosotras veníamos despacio, con normalidad. Mi hermana conducía".

Según contó en diálogo con un móvil de Crónica presente en el lugar, el auto de aplicación habría cruzado el semáforo en rojo. Además, aseguró que tanto ella como su hermana solo sufrieron algunos raspones.

La mujer también explicó que volvían de un boliche de la zona de Palermo, y remarcó que no habían consumido alcohol. Tras el fuerte impacto, señaló que quedaron "muy asustadas" y que ya estaban siendo acompañadas por sus familiares.

Las autoridades trabajan para reconstruir cómo ocurrió el choque para determinar las responsabilidades de cada conductor.