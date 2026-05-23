Motociclista murió al chocar contra dos motochorros que intentaban robarle a una pareja

Un joven, de 28 años y que se movilizaba en una motocicleta, murió al chocar frontalmente contra dos motochorros que intentaban robarle la moto a una pareja, en un suceso registrado el viernes en el oeste del conurbano bonaerense. Los delincuentes, que resultaron heridos, fueron detenidos por los pesquisas policiales. A uno de los implicados se le requería por un asesinato.



Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Martín Gigena.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en las primeras horas de la madrugada cuando el muchacho se movilizaba a bordo de un motovehículo Zanella de 125cc, oportunidad en la que, en el cruce de Perú y la Ruta 7, impactó de manera frontal contra esos hampones, que circulaban en una motocicleta KTM Duke, y que pretendían robarle a una pareja una moto Honda Tornado.

Pedido de captura

Trascendió que Gigena murió en el acto; mientras que los asaltantes, de 21 y 19 años, padecieron heridas y debieron ser conducidos, de urgencia, al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde quedaron internados, certificándose que el menor de ellos, que viajaba como acompañante, contaba con pedido de captura por estar involucrado en un crimen perpetrado el 7 de febrero, cuando falleció baleado Maximiliano Pozzi Requejo, en el Barrio Casasco.

Al menor de los apresados, que se hallaba como acompañante en la motocicleta KTM Duke, le incautaron una pistola Bersa 3.80, con la que había efectuado tres disparos.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra", la doctora Carina Vanesa Saucedo, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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