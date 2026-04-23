¡VIDEO! Así motochorros le dispararon y pudo escapar

Un motociclista recibió dos disparos mientras circulaba por la Ruta Nacional 3 el domingo pasado, cuando dos delincuentes intentaron robarle su BMW F900.

Los motochorros atacaron a tiros a la víctima, pero este pudo escapar gracias a una maniobra de último segundo: giró a la izquierda, aceleró y escapó por la primera bajada hacia la colectora, a la altura del barrio Vernazza, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Todo quedó registrado por dos cámaras a bordo de su moto. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram @alienriderargentina.

La cámara frontal muestra el momento exacto: los delincuentes redujeron la velocidad, se posicionaron delante de la víctima y el acompañante disparó dos veces con un arma de fuego para amedrentarlo.

El video del ataque

La cámara trasera reveló que la persecución había comenzado kilómetros antes. Los motochorros aceleraron, se pusieron a la par y abrieron fuego.

El hecho ocurrió minutos después de las 17:00, según el registro horario de las grabaciones.



